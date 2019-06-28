Специалисты технополиса «Эра», который находится в Анапе, разработали механизм, который будет встроен в «суставы» военных экзоскелетов. В отличие от аналогов, он сможет работать без электропитания, сообщил представитель научного учреждения в рамках форума «Армия-2019».
Экзоскелет улучшает физические качества военнослужащих, с ним возможно поднять большой вес или нанести более сильный удар, — утверждают учёные.
По словам специалистов, это первый усовершенствованный механизм, созданный в России. Он легче и компактнее аналогов, а также позволяет выполнять более точные движения.
Ранее учёные из технополиса «Эра» в Анапе анонсировали запуск проекта, направленного на изучение генетической природы стрессоустойчивости, писал News.ru.