https://static.news.ru/photo/f5cd41f6-9a6f-11e9-a1cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Beata Zawrzel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты технополиса «Эра», который находится в Анапе, разработали механизм, который будет встроен в «суставы» военных экзоскелетов. В отличие от аналогов, он сможет работать без электропитания, сообщил представитель научного учреждения в рамках форума «Армия-2019».

Экзоскелет улучшает физические качества военнослужащих, с ним возможно поднять большой вес или нанести более сильный удар, — утверждают учёные.

По словам специалистов, это первый усовершенствованный механизм, созданный в России. Он легче и компактнее аналогов, а также позволяет выполнять более точные движения.

Ранее учёные из технополиса «Эра» в Анапе анонсировали запуск проекта, направленного на изучение генетической природы стрессоустойчивости, писал News.ru.