https://static.news.ru/photo/e3e600c4-9608-11e9-99c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Группа учёных из США, России, Германии, Австрии и Бельгии пришла к выводу, что распад СССР привёл к снижению парниковых выбросов в атмосферу.

Падение сельхозпроизводства привело к тому, что за 1992-2011 годы выбросы сократились на 7,61 млрд тонн. Рост цен и низкая покупательская способностей жителей территорий бывшего Союза вызвали снижение потребления мяса, в частности, говядины, производство которой связывают с глобальными изменениями климата, сообщает Physics World .

Авторы исследования отмечают, что поголовье свиней и крупного рогатого скота по всему бывшему СССР сократилось почти вдвое и пока регионы не восстановили производство в прежних объемах, компенсируя потребности в мясе за счёт южноамериканской продукции.