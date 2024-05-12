«Жюри украли победу»: продюсер об итогах самого скандального Евровидения Продюсер Бабичев: у участницы Евровидения из Израиля украли победу

Участница Евровидения из Израиля резко вырвалась вперед после зрительского голосования, однако когда вердикт выносило жюри, то ее словно вычеркнули, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев NEWS.ru. По его словам, у певицы украли победу. Эксперт видит в этом политическую подоплеку.

Конкурс «Евровидение» когда-то поменял правила и добавил жюри, для того чтобы корректировать результаты зрителей, чтобы они были более объективные. Сейчас же нас поражает, как голосует это жюри. Отличная певица из Израиля по политическим причинам получила очень мало баллов, жюри словно вычеркнуло ее. Можно сказать, что у нее украли победу. Израиль резко вырвался вперед после зрительского голосования, и, если бы оценки жюри были другие, Израиль вполне бы мог одержать победу в этом году, — заявил Бабичев.

Говоря о представителях Швейцарии и Хорватии, музкритик добавил, что они выделялись с самого начала. Также стоит отметить певца из Франции, который показал мощь голоса и выступил очень достойно, указал эксперт.

Высокие баллы представителям Украины не стали сюрпризом, признался Бабичев. По его словам, политический мотив здесь очевиден.

Главное, чтобы Украине не отдавали победу каждый год подряд. Тогда необъективность музыкального конкурса уже не удастся скрыть никому, — добавил он.

Победителем конкурса в 2024 году стал швейцарский исполнитель Nemo. Песня The Code, исполненная артистом, уже была удостоена престижной награды за лучший текст.