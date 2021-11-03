16+

Рубрики

Медиа

Архив

Музыка

Житель Орла потребовал от группы Metallica $1 млрд

16:45, 05 ноября 2021
Житель Орла потребовал от группы Metallica $1 млрд Вокалист и ритм-гитарист метал-группы Metallica Джеймс Хетфилд Фото: Aftonbladet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Молодой житель Орла объявил себя автором всех песен и логотипа известной американской рок-группы Metallica. Он требует от группы $1 млрд. Об этом говорится на официальном сайте Арбитражного суда Орловской области.

Отмечается, что соответствующий иск подан 2 ноября. Россиянин, называя себя автором текстов, музыки, логотипа и обложек альбомов американского рок-коллектива, в иске «просит назначить ему пожизненное содержание от группы».

Ранее сообщалось, что к 30-летию альбома Black Album Metallica решила выпустить его масштабное переиздание. Каверы на знаковые песни записали полсотни артистов, включая Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтона, Майли Сайрус, Мозеса Самни, фронтмена Slipknot Кори Тейлора и многих других. Альбом можно найти на всех основных музыкальных стримингах.

Трек-лист трибьют-альбома точно следует за оригиналом. Однако непонятно, предназначена ли компиляция для последовательного прослушивания, ведь, к примеру, вариантов песни Nothing Else Matters на пластинке 12 штук.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео