Женский рекорд Стрейзанд навсегда вошёл в историю чарта Billboard

Легендарная американская певица Барбра Стрейзанд навсегда вошла в историю хит-парада Billboard 200, говорится на официальном сайте этого чарта. Артистка стала единственной женщиной, чьи пластинки каждое десятилетие попадали в топ-20 и топ-40, начиная с 1960-го.

6 августа 2021-го вышел сборник её песен «Release Me 2». Диск стартовал в рейтинге Billboard 200 с 15-й позиции. В альбом вошли архивные треки. Среди них дуэты Стрейзанд с Вилли Нельсоном (I’d Want It to Be You), Барри Гиббом (If Only You Were Mine) и даже с Лягушонком Кермитом (Rainbow Connection).

Дебют Стрейзанд в Billboard 200 состоялся 58 лет назад — 17 августа 1963-го. Её альбом The Barbra Streisand Album тогда обосновался на 17-м месте. Всего в мире разошлось свыше 145 млн копий дисков звезды. В честь певицы назван так называемый эффект Стрейзанд — когда попытка изъять из публичного доступа определённую информацию приводит к её ещё большему распространению.

