Замуж за осла: как марш Мендельсона стал главной музыкой молодоженов NEWS.ru рассказывает историю главной свадебной мелодии

Фото: Edwin Landsee/Public domain/Wikimedia Commons

165 лет назад 25 января в одном из самых старинных дворцов Лондона 17-летняя принцесса Великобритании Виктория Аделаида Мария Луиза призналась в вечной любви наследному принцу Пруссии 25-летнему Фридриху III. Это событие так и осталось бы лишь на страницах семейной биографии знатного рода, если бы не музыка, которую принцесса выбрала для церемонии. Ею стал «Свадебный марш» немецкого композитора Феликса Мендельсона. С этого момента помпезная мелодия прочно ассоциируется с бракосочетанием. К большому юбилею «Свадебного марша» NEWS.ru рассказывает, почему на премьере музыка не вызвала восторга слушателей, с какой целью композитор добавил в нее нарочитый пафос и что в этой истории делает осёл.

Ослиная свадьба

Впервые марш Феликса Мендельсона прозвучал в 1843 году во время свадебной церемонии обычного ремесленника и королевы Титании. Вот только брак был ненастоящий, как и сами жених с невестой. Будущий символ вечной любви впервые прозвучал на «ослиной свадьбе» героев комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

По ходу пьесы царь эльфов ссорится со своей супругой Титанией и в гневном порыве приказывает подчиненному залить глаза царицы волшебным зельем, чтобы та влюбилась в первого встречного. А дальше — как в известной поговорке. Любовь зла, полюбишь и... осла. «Первым попавшимся» оказалось, конечно, не вьючное животное, а ремесленник с головой осла. Позже Титания отошла от действия зелья и вернулась к мужу с повинной, вот только в дурмане всё же успела обручиться с ослом. Как раз этот эпизод спектакля и сопровождала первая версия мелодии Мендельсона.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Сцена из «Сна в летнюю ночь»

Композитор не собирался писать любовную сюиту и специально иронизировал над комичным положением брачующихся. Поэтому и первые звуки марша напоминают скорее яростные удары, чем нежные признания. Ведь ослепленная царица эльфов выходит замуж за осла!

Прусский король Фридрих Вильгельм IV, по чьему заказу и ставилась шекспировская пьеса, остался доволен спектаклем. «Сон в летнюю ночь» сыграли в Германии, Италии и Великобритании. А потом музыку забыли на целых 15 лет.

Вторая жизнь свадебного марша

По-настоящему свадебным марш стал на церемонии бракосочетания подлинных принца и принцессы. Будущие супруги познакомились, когда Фридриху было 19, а Виктории только 11 лет. По утверждениям историков, уже тогда молодые люди прониклись друг к другу симпатией и обменивались любовными письмами. Но пожениться смогли только через шесть лет, когда невесте исполнилось 17. Это был одновременно и брак по любви, и выгодный политический союз между Великобританией и Пруссией.

Юная невеста не случайно выбрала для церемонии именно марш Мендельсона. Виктория отличалась большой любовью к музыке, лично знала многих композиторов и посещала театральные премьеры. Для первого дня своей замужней жизни она выбрала «Свадебный хор» Вагнера из оперы «Лоэнгрин» и «Свадебный марш» Мендельсона. Под первую мелодию невесту вели к алтарю, а под вторую супруги выходили из церкви. Причем марш Мендельсона произвел такое впечатление на гостей, что его и дальше стали использовать на свадебных церемониях, сделав главной музыкой любви. Да и личный пример Фридриха III оставил свой отпечаток. Будущий король прожил с супругой 30 лет вплоть до своей смерти. У них родилось четверо сыновей и четыре дочери.

Счастливый брак и безответная любовь Мендельсона

Сам композитор тоже мог похвастаться семейным союзом. С 17 лет Феликс Мендельсон был уже известным немецким композитором. Его принимали в знаменитых франкфуртский домах, заказывали ему сочинения. Неудивительно, что и будущую супругу Мендельсон встретил на светском рауте. Ею оказалась Сесилия Жанрено, происходившая из влиятельной семьи франкфуртских гугенотов Суше де ла Дюбуасьер. Композитор был старше избранницы на восемь лет. Между ними завязались отношения, и вскоре пара уже готовилась к торжеству. Однако, согласно религиозным традициям XIX века, гугенотам было запрещено вступать в брак с представителями других конфессий. Сесилия Жанрено была гугеноткой, а Феликс Мендельсон — евреем. И именно ему пришлось изменить вероисповедание, потому что у гугенотов это было не принято.

Несмотря на профессию жениха, на свадьбе Феликса Мендельсона и Сесилии Жанрено никакой мелодии не звучало (еще одна традиция гугенотов). Они поженились в 1836 году во Франкфурте и 10 лет прожили в гармонии и согласии, родив пятерых детей.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Феликс Мельденсон

Однако в последний период своей жизни великий композитор страстно влюбился в шведскую оперную певицу Женни Линд, которой помогал с карьерой в театре. Мендельсон обещал возлюбленной уйти из семьи, сбежать с ней в Америку и сыграть свадьбу, но певица ответила ему отказом. Композитор пережил глубокую депрессию, но справился и написал уникальный скрипичный концерт ми минор, ставший, как и «Свадебный марш», классикой мировой музыки.

Мендельсон умер в 1847 году, не застав второй волны успеха своего главного произведения. Тем не менее он прожил успешную жизнь, его называли одним из лучших и талантливых композиторов Германии. Хотя через три года после смерти композитора другой немецкий гений и ярый антисемит Рихард Вагнер подверг сильнейшей критике творения Мендельсона. Любимый композитор Адольфа Гитлера назвал музыку Феликса «сладеньким дребезжанием», лишенным какой-либо глубины. Однако в дальнейшем большинство влюбленных предпочитало именно Мендельсона, а не Вагнера.

Принято считать, что в России «Свадебный марш» появился только в СССР, но существует легенда, согласно которой мелодия Мендельсона стала главной музыкой для казачьего полка. Согласно преданию, император Александр II похвалил офицеров за храбрость и в ответ услышал: «Ваше Величество, нам на войну — как на свадьбу». Император оценил шутку и постановил, чтобы отныне казаки шли в бой именно под этот марш.