Юбилейные концерты «Иванушек» перенесли на год из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/7da5757e-2423-11eb-a56c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юбилейные концерты группы «Иванушки International» перенесены на 2021 год из-за коронавирусной инфекции.

Все билеты действительны на новые даты, — заявил продюсер коллектива Игорь Матвиенко.

Ранее выступления группы должны были пройти 27 и 28 ноября этого года, передаёт корреспондент NEWS.ru. На их подготовку затратили 30 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, музыкант Андрей Григорьев-Апполонов показал поклонникам фотографию, на которой запечатлён с двумя бывшими жёнами. В гражданском браке артист состоял с Мариной Лопатовой, а с 2008 по 2019 год был официально женат на Марине Банковой. Встреча с бывшими возлюбленными у солиста «Иванушек» произошла на праздновании дня рождения хоккеиста Александра Овечкина.