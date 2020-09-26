«Учитесь»: рыжий из «Иванушек» вышел в свет с двумя бывшими жёнами

https://static.news.ru/photo/03a1b388-00be-11eb-b9ef-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Аполлонов Фото: apollonov_ag/instagram.com

Музыкант Андрей Григорьев-Аполлонов, также известный как рыжий из «Иванушек International», даже в свои 50 лет, будучи холостяком, остаётся в центре женского внимания. Правда, на сей раз это оказался «союз бывших»: певец обнародовал фотографию, на которой он запечатлён с двумя экс-жёнами.

С Мариной Лопатовой артист состоял в гражданском браке в начале 2000-х, а с Мариной Банковой официально состоял в браке с 2008 по 2019 год. Встреча произошла на праздновании дня рождения хоккеиста Александра Овечкина.

С Машами-мамашами. Учитесь! — подписал кадр в Instagram Григорьев-Аполлонов.

Этим он вызвал споры среди своих поклонников, которые стали гадать, как же на самом деле зовут его бывших избранниц — Маринами или Мариями. Немногие оказались в курсе, что уменьшительная версия Маша употребляется в обоих случаях, просто к Марии применяется гораздо чаще, чем к Марине.

Впрочем, в случае с Лопатовой ситуация действительно неоднозначная: в какой-то момент в Интернете и в СМИ её действительно стали называть Марией. По некоторым данным, она даже официально сменила имя.

К слову, обе возлюбленные певца ушли от него к баскетболистам, причём обе — к Андреям. Лопатова — к Кириленко, Банкова — к Зубкову.

Как показал своим фото артист, с обеими он сохранил хорошие отношения.

Ранее, как писал NEWS.ru, архивная фотография Григорьева-Аполлонова поразила пользователей Интернета. После того как он обнародовал снимок в 25-летнем возрасте, его назвали «симпатичной девчушкой» — из-за длинных волос и миловидного лица.