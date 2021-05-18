«Волшебство»: российская фигуристка снялась в новом клипе Sia

https://static.news.ru/photo/3ccc3f3c-b88a-11eb-b35f-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин видео Sia/youtube.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Елена Ильиных стала главной героиней в новом клипе певицы Sia на песню Music. Россиянка станцевала на замёрзшем озере. Поклонники пришли в восторг. Они сравнили увиденное с волшебством.

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале артистки. В качестве режиссёра выступил артист балета Сергей Полунин. Клип снимали в Майами и на Аляске. В первой части видео фигуристка танцует в рубашке с цветочным принтом, а во второй — в лёгком платье цвета фуксия.

Погрузитесь в волшебство Music с этим красивым танцевальным видео от Сергея Полунина, — говорится в сообщении, сопровождающем клип.

Ранее Дима Билан объявил о выходе клипа. Новость о новом видео артист сопроводил будоражащим кадром — на чёрно-белом фото Билан стоит абсолютно голый в коридоре квартиры с двумя хрустальными бокалами какого-то напитка. В подписи к снимку сообщается, что клип на песню «Она моя» выходит 19 мая. Режиссёром нового видео стал супруг телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов.