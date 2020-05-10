В США скончался «отец рэпа» Андре Харрелл

https://static.news.ru/photo/dc547442-92d5-11ea-84b6-fa163e074e61_660.jpg Андре Харрелл Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Калифорнии скончался бывший участник хип-хоп-дуэта Dr. Jeckyll & Mr. Hyde Андре Харрелл.

Музыкант умер в возрасте 59 лет в своём доме от сердечной недостаточности, которой он страдал последние годы. Информацию о смерти подтвердила его жена, сообщает TMZ.

Харрелл получил известность в 1981-м, когда начал выступать в дуэте Dr. Jeckyll & Mr. Hyde. Первым хитом стала композиция Genius Rap. В 1988 году он основал собственный лейбл Uptown Records, который открыл такие имена, как Puff Daddy, Jodeci, Heavy D & The Boyz, Mary J. Blige, Lost Boyz, The Notorious B.I.G., McGruff и Crystal Johnson.

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