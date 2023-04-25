В Госдуме не нашли оснований для лишения Гвердцители гражданства России Депутат ГД Соловьев: гастроли уехавшей в США Гвердцители не повод лишать гражданства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Тамара Гвердцители

Желание народной артистки РФ Тамары Гвердцители гастролировать по США с учетом отмененного тура по России еще не является основанием для лишения гражданства, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Соловьев. Член комитета по культуре выразил сожаление, что певица не поддерживает спецоперацию, после начала которой уехала из страны. Депутат предложил вместо лишения паспорта запретить Гвердцители выступать в России.

Является ли это основанием для лишения гражданства? Думаю, пока нет, но вот запретить в дальнейшем выступать с концертами в России вполне возможно, — сказал он.

Депутат считает, что сегодня артисты должны поддерживать страну своим творчеством, что может выражаться как в концертах для участников СВО, так и в публичной поддержке ВС РФ.

Благодарность нашим героям от творческих известных личностей — это зрелая гражданская позиция. Однако есть те, кто занимает молчаливую позицию: «моя хата с краю, я ничего не знаю». К сожалению, в этом ряду оказалась и Тамара Гвердцители. Печально, что ее голоса сейчас не слышно в России, а вот в США он звучит, — признал Соловьев.

Ранее член общественной организации «Отцы России» Андрей Згонников призвал лишить Гвердцители российского гражданства, которое она получила в 2000 году. Активист обосновал свое требование тем, что артистка после начала СВО отменила российский тур, уехала из страны и планирует концерты в США.