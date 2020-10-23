У группы Gorillaz вышел новый студийный альбом

Музыкальный проект Gorillaz представил свой седьмой по счёту студийный альбом «Song Machine: Season One — Strange Timez».
Так, в стандартную пластинку включены 12 композиций. При этом часть песен ранее уже была выпущена в качестве эпизодов «музыкального сериала» Song Machine.
В расширенной версии альбома содержатся 17 треков, в том числе «How Far?». Данная композиция была записана вместе с Тони Алленом и Skepta,
Свою предыдущую пластинку «The Now Now» Gorillaz представил в 2018 году.
Ранее NEWS.ru писал, что певец Сергей Лазарев в своём Instagram анонсировал выход новой песни. Так, композиция станет доступна к прослушиванию 23 октября и будет иметь название «НеОдиночки».