У группы Gorillaz вышел новый студийный альбом

https://static.news.ru/photo/88afe810-1522-11eb-a054-fa163e074e61_660.jpg Фото: gorillaz.com

Музыкальный проект Gorillaz представил свой седьмой по счёту студийный альбом «Song Machine: Season One — Strange Timez».

Так, в стандартную пластинку включены 12 композиций. При этом часть песен ранее уже была выпущена в качестве эпизодов «музыкального сериала» Song Machine.

В расширенной версии альбома содержатся 17 треков, в том числе «How Far?». Данная композиция была записана вместе с Тони Алленом и Skepta, передаёт «Москва 24».

Свою предыдущую пластинку «The Now Now» Gorillaz представил в 2018 году.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Сергей Лазарев в своём Instagram анонсировал выход новой песни. Так, композиция станет доступна к прослушиванию 23 октября и будет иметь название «НеОдиночки».