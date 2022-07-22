Трибьют солисту Linkin Park и свежий сингл Алёны Швец: новинки «VK Музыки» Алёна Швец выпустила трек «Герда», The Subways показали первую песню после семилетнего простоя, а любители рока почтили память Честера Беннингтона

Фото: Mairo Cinquetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Честер Беннингтон

Одна из самых любимых певиц поколения Z Алёна Швец представила лёгкий романтичный трек с простым поп-роковым мотивом «Герда», создатели хита о «рок-н-рольной королеве» выложили в Сеть первый трек с нового альбома, а поклонники Linkin Park вспомнили культового вокалиста в пятилетнюю годовщину его гибели. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Алёна Швец: «Герда»

Одна из самых прослушиваемых на музсервисах певиц выпустила новую «снежно-летнюю» сказку «Герда». Лёгкий мотив вместе с узнаваемым тембром Алёны Щвец звучит печально. Но именно этого и добивалась певица, когда делала отсылку к знаменитой сказке Ганса Х. Андерсена.

Каждая песня для меня — чудо, событие и «день рождения». «Герда» — это летняя светло-печальная танцевальная песня. Особенно в лесу круто танцуется, я проверила, — сказала Швец.

Каждая песня 21-летней исполнительницы становится событием в музыкальном мире, и новая композиция, вероятно, не станет исключением.

The Subways: Love Waiting On You

Известная британская рок-группа The Subways, авторы хита Rock-n-roll Queen, наконец-то выставили в Сеть первый трек с будущего альбома Uncertain Joys. Поклонникам придётся подождать до середины января 2023 года, а пока группа будет делиться первыми за семь лет музыкальными наработками.

Love Waiting On You — это песня о напряжении между отчаянным желанием быть с тем, кого ты любишь, и в то же время наслаждением неизвестностью. Я тосковал по любви всей моей жизни и ждал, когда на телефоне появятся её сообщения, надеясь услышать голос на другом конце линии и отчаянно желая почувствовать её прикосновение. В эти моменты чувствуешь такую радостную боль, — рассказал солист группы Билли Лан.

По его словам, идея песни пришла к нему, пока он лежал в трейлере во время гастрольного тура и думал о своей девушке.

Трибьют солисту Linkin Park Честеру Беннингтону

Беннингтон погиб 20 июля 2017 года, повергнув в шок многомиллионную армию поклонников альтернативной рок-группы Linkin Park. С того дня прошло уже пять лет, но мощный вокал бессменного солиста LP никого не оставляет равнодушным по сей день.

Мы пытаемся напоминать себе, что демоны, которые забрали тебя, всегда были с тобой. В конце концов именно то, как ты пел об этих демонах, заставило всех в тебя влюбиться. Ты бесстрашно выставил их напоказ и тем самым сплотил нас, научил быть более человечными. У тебя было большое сердце, и этого нельзя было не заметить, — говорят коллеги музыканта по группе.

Поклонники артиста в соцсетях называют его голосом поколения и лучшим вокалистом рок-мира.