https://static.news.ru/photo/517dc10a-4435-11ea-a4c0-fa163e074e61_660.jpg Валерий Сюткин Фото: City News Moskva/Global Look Press

Российский музыкант Валерий Сюткин прокомментировал решение Службы безопасности Украины запретить ему въезжать в страну.

Сюткин заявил, что не переживает по поводу случившегося и не собирался туда ехать, сообщает РИА Новости.

Не хотят меня видеть в Украине? Насильно мил не будешь. Будем работать в других местах, — сказал артист.

Певец отметил, что его задача как музыканта — объединять, поэтому он не собирается негативно реагировать на ограничение.

Как писал NEWS.ru, СБУ объяснили решение запретить Юрию Сюткину въезжать на Украину тем, что он заявил о целесообразности воссоединения Крыма с Россией.