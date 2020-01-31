Российский музыкант Валерий Сюткин прокомментировал решение Службы безопасности Украины запретить ему въезжать в страну.
Сюткин заявил, что не переживает по поводу случившегося и не собирался туда ехать,
Не хотят меня видеть в Украине? Насильно мил не будешь. Будем работать в других местах, — сказал артист.
Певец отметил, что его задача как музыканта — объединять, поэтому он не собирается негативно реагировать на ограничение.
Как писал NEWS.ru, СБУ объяснили решение запретить Юрию Сюткину въезжать на Украину тем, что он заявил о целесообразности воссоединения Крыма с Россией.
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