Составлен список украинских артистов, чьи песни могут запретить в России

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Верка Сердючка (Андрей Данилко), Макс Барских

Гроссмейстер Сергей Карякин попросил Роскомнадзор заблокировать в России песни украинских исполнителей. Композиции каких артистов могут исчезнуть с музыкальных платформ?

Почему Сергей Карякин против украинских песен

Сергей Карякин обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с требованием удались с российских сервисов песни и клипы исполнителей, выступающих в поддержку Украины. Оригинал своего заявления он разместил в личном Telegram-канале.

Шахматист в своем обращении объяснил просьбу тем, что «украинский аудиоконтент» содержит «признаки экстремизма, дискредитации армии, призывы к насилию по национальному признаку над русскими».

«Написал обращение в адрес Роскомнадзора о недопустимости ситуации, когда в российских соцсетях и на аудиовизуальных платформах по-прежнему есть украинский контент, авторы которого нарушают наши законы, финансируют террористов из ВСУ. Очень жду результатов. Считаю, что имеем право выжигать всю эту мерзость каленым железом», — написал он.

Карякин считает, что ответственные за распространение музыкального контента лица уже давно должны были предпринять подобные меры.

«Как уроженец Крыма и патриот России негодую. Сколько еще мы будем это терпеть?! Мне кажется, что дальше уже нельзя и нужно навести порядок в головах людей, которые все это позволяют», — добавил гроссмейстер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Карякин

Песни каких украинских артистов могут попасть под блокировку

Сергей Карякин в своем обращении к Роскомнадзору призвал главу ведомства обратить внимание и заблокировать в России творчество таких артистов, как Верка Сердючка, Макс Барских, Никита Алексеев, Андрей Хлывнюк и рэпер Clonnex.

Под блокировку также могут попасть песни, исполняемые украинскими музыкальными группами «Океан Эльзы», «Бумбокс», «Вопли Видоплясова».

На российских сервисах также доступны композиции исполнителей Дмитрия Монатика (Monatik), Анастасии Приходько, Веры Брежневой и Светланы Лободы, которые выражали свою поддержку Украине и ВСУ после начала спецоперации. Предположительно, треки артистов также могут отнести к контенту, в котором содержатся признаки экстремизма.

Также украинский певец Иван Дорн неоднократно заявлял, что у него не осталось никаких связей с Россией и он даже перестал общаться с родственниками из РФ. Певица и блогер Надежда Дорофеева (DOROFEEVA) уехала из России в Европу после начала спецоперации. Там она занималась волонтерством и давала благотворительные концерты в поддержку Украины. Отношения с РФ прервал и солист украинской группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный. Композиции этих артистов в случае решения Роскомнадзора также могут попасть под блокировку.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Лобода

Как Роскомнадзор отреагировал на просьбу Карякина

Сергей Карякин поблагодарил Роскомнадзор за оперативную проверку его обращения о наличии признаков нарушения российского законодательства в материалах, которые доступны на различных платформах, и сообщил, что ведомство выделило для блокировки семь украинских исполнителей.

«Не знаю точно, какие семь исполнителей были выявлены, но так или иначе приятно, что мой крик души не остался без внимания. Огромное спасибо Роскомнадзору и общественности, которая меня поддержала. Было много позитивных, добрых и правильных откликов в моем Telegram-канале и в целом слов поддержки. Поэтому я понял, что все сделал правильно, все сложилось как нельзя лучше», — сообщил Шахматист ТАСС.

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