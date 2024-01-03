Гроссмейстер Карякин рассказал, как реагирует на угрозы за поддержку СВО Шахматист Карякин: угрозы за поддержку СВО вполне реальны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что полностью осознает риски, связанные с поддержкой СВО. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что принимает меры безопасности на фоне угроз в свой адрес и в отношении семьи за открытое выражение солидарности с действиями России.

Это не мифические угрозы, а абсолютно реальные. Определенные меры для защиты себя и своей семьи я принимаю, но не хотел бы сейчас ничего конкретизировать, — сказал Карякин.

Он уточнил, что взаимодействует с юристами и передает информацию в «определенные силовые структуры». Гроссмейстер выразил благодарность за поддержку, отметив, что в первые дни и месяцы спецоперации он столкнулся с мощной психологической атакой.

Было очень сложно, но помощь многих помогла мне пережить этот трудный момент. Я не могу всего рассказывать, но несколько раз мне звонили с прямыми угрозами, — рассказал он.

Уроженец Симферополя Карякин с первых дней выразил публичную поддержку СВО. Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала гроссмейстера, в связи с чем он пропустил турнир претендентов на мировую корону. Позднее Карякин подчеркнул, что на международных турнирах будет принципиально выступать только под российским флагом.

Ранее Карякин рассказал, как попал в ДТП в ходе посещения бойцов в зоне спецоперации. Инцидент произошел в ноябре в Херсонской области, когда он занимался доставкой гуманитарной помощи для военнослужащих. В результате аварии шахматист сломал несколько ребер.