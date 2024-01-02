Шахматист Карякин перевернулся на машине и сломал ребра в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал РИА Новости, как попал в ДТП во время поездки к бойцам в зону СВО и сломал пару ребер. По словам гроссмейстера, это произошло в ноябре в Херсонской области, когда он отвозил военнослужащим гуманитарную помощь.

Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но слава богу, все остались живы. Я, правда, сломал пару ребер, они до сих пор немного побаливают, но в целом ничего страшного, — сказал Карякин.

Он отметил, что примерно раз в месяц бывает в зоне СВО. Во время последней поездки в ноябре он находился за рулем. По словам Карякина, ему пришлось уходить от лобового столкновения. Шахматист уточнил, что два человека, которые были с ним, не пострадали, но один его приятель повредил спину.

Все произошло буквально в доли секунды, нужно было быстро принимать решение, и получилось, что мы улетели в кювет и перевернулись, — заявил он.

Внедорожник, на котором они ездили, после аварии практически не подлежит восстановлению, добавил Карякин. Он признался, что никого не винит в произошедшем и считает, что ему нужно было быть осторожней.

Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (FIDE) за поддержку СВО. Гроссмейстер отказался выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В ноябре он высказал мнение, что российские спортсмены, отказавшиеся выступать под флагом РФ, не стали от этого счастливее.