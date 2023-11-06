Лобода, Дорн, Барских: как сейчас живут уехавшие из РФ украинские звезды Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский язык

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/Социальный сети/Коллаж NEWS.ru

Солист украинской группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) опубликовал в в соцсетях призыв к жителям Польши учить русский язык. Он также заявил, что стране следует вернуться в состав Российской империи. Чем музыкант занимается в Польше и как живут другие уехавшие из РФ украинские артисты?

«Знаете, что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — сообщил Бледный.

Затем певец продублировал свое заявление на польском языке с помощью переводчика на базе искусственного интеллекта.

Артист уехал из России после начала спецоперации. Тогда он отменил все выступления и сообщил, что настоящее время не располагает к развлекательным мероприятиям. Также Бледный пообещал больше не возвращаться в РФ.

Как живут уехавшие из РФ украинские артисты

Певец Иван Дорн неоднократно заявлял, что у него не осталось никаких связей с Россией. Он даже перестал общаться с родственниками из РФ.

«У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — рассказывал артист в интервью украинским СМИ.

Он находится в Европе вместе с женой и двумя детьми. Музыкант также попал в список украинцев, которым запрещен въезд в Россию на ближайшие 50 лет.

«Уже появлялись эти списки, а меня в них все не было и не было, думал, забыли меня включить», — комментировал он.

Певица и блогер Надежда Дорофеева (DOROFEEVA) уехала из России в Европу после начала спецоперации. Там она занималась волонтерством и давала благотворительные концерты. Артистка рассказывала, что от нее отвернулись друзья из РФ.

Фото: Социальные сети Надежда Дорофеева (DOROFEEVA)

«Разочарований произошло очень много... Кто-то не поддержал, кого хотелось услышать. Многие друзья из России не позвонили, не спросили, как дела. Обратила на это внимание, но я не обидчивый человек. А ведь все равно — как же так?» — задавалась вопросом DOROFEEVA.

Исполнитель Alekseev сейчас живет на Украине и активно поддерживает ВСУ. В мае прошлого года он раскритиковал Таисию Повалий после ее выступления в Кремле.

«В ней из украинского только буквы, которые она произносит», — сказал музыкант.

Певица Светлана Лобода уехала из России весной 2022 года. Сейчас вместе с двумя дочками артистка живет в Латвии. Исполнительница не единожды жаловалась журналистам, что стала мало зарабатывать после отъезда из РФ. Она признавалась, что вынуждена тратить накопленные во время работы в России сбережения.

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева тоже оставила российскую эстраду и уехала из страны после начала СВО. Однако добиться такого же успеха, как в РФ, на Западе у артистки пока не получилось. Недавно ее концерты в Испании и Португалии были отменены. Кроме того, в октябре Брежнева сообщила о разводе с продюсером Константином Меладзе.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем», — написала артистка в микроблоге.

Певец Макс Барских покинул Россию в 2022 году. Тогда же он заявил, что «вычеркивает РФ из своей географии».

«После всего того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать», — сказал Барских.

В сентябре стало известно, что попытки артиста поехать по США с гастролями закончились неудачей — он отменил выступления в семи американских городах. Причиной Барских назвал «техническую проблему».

Кто из украинских артистов остался в РФ после начала СВО

Исполнительница Ани Лорак после начала спецоперации почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее выступления в Краснодаре и Воронеже стали отменять, она обозначила свою позицию. Лорак заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной, однако именно в РФ она стала большой звездой.

Певица Анна Asti тоже осталась в России после начала СВО. В октябре этого года стало известно, что певица получила гражданство РФ.

Наташа Королева поддерживает Россию, несмотря на то, что ее мама Людмила Порывай активно выступает за Украину и осуждает спецоперацию. Певице удается не ссорится с родственницей из-за разных политических взглядов.

Солист поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко после начала СВО тоже остался в РФ и продолжил участие в российских проектах.

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