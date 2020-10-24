Соседов призвал Первый канал провести новый отбор на Евровидение

https://static.news.ru/photo/161a18f6-1794-11eb-9790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия должна провести новый отбор на Евровидение, заявил в интервью NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. В 2021 году участника вновь представит Первый канал.

Нужно провести отбор, посмотреть, какие песни готовы представить все желающие. Но необходимо обязательно обратить внимание на Little Big, группа должна быть главным фаворитом. Потому что их поездка не состоялась из-за коронавируса, и дело нужно довести до ума, — сказал Соседов.

При этом критик отметил, что группе нужно сохранить свой фирменный стиль, потому что Европа будет ждать именно этого. Новая композиция сможет повторить успех композиции Uno, которую группа заявляла в 2020 году.

Ранее NEWS.ru писал, что 41 страна подтвердила своё участие в Евровидении-2021. Среди них и Россия.

Группа Little Big должна представить страну на Евровидении-2020, однако вокальное состязание отменили. Несмотря на это, клип на песню Uno побил рекорд на странице конкурса на YouTube.

Евровидение-2021 состоится в Роттердаме (Нидерланды) в мае 2021 года.