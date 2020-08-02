Клип Little Big побил рекорд Евровидения по просмотрам за всю историю

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Российский музыкальный коллектив Little Big с видеоклипом на песню «Uno» стал абсолютным рекордсменом конкурса «Евровидение». Об этом сообщили организаторы состязания.

Видеоклип Little Big на песню «Uno», с которой артисты собирались поехать на Евровидение в 2020 году, побил рекорд конкурса и за четыре месяца набрал свыше 138 миллионов просмотров.

Предыдущим рекордсменом являлась израильская исполнительница Нетта с клипом на песню «Toy». С марта 2018 года и по настоящее время он набрал 134,5 миллиона просмотров.

Организаторы конкурса рассчитывают, что к концу 2020 года клип Little Big может набрать 150 миллионов просмотров.

Ранее клип Uno побил рекорд ролика Toy по скорости набора просмотров на YouTube. За первые два месяца он набрал более 100 млн просмотров, писал NEWS.ru.