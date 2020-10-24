В Евровидении-2021 примет участие 41 страна

https://static.news.ru/photo/6a27e70a-1782-11eb-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com

41 страна подтвердила своё участие в Евровидении-2021. Конкурс состоится в мае следующего года в Роттердаме (Нидерланды). В окончательный список вошли те же страны, которые должны были выйти на сцену отменённого в 2020 году конкурса, сообщает сайт Европейского вещательного союза.

Мы очень рады, что все они вернутся в следующем году. Вместе с нашими вещательными компаниями мы продолжаем разрабатывать четыре различных сценария проведения шоу, — сказал главный продюсер конкурса Мартин Эстердаль.

В России транслировать конкурс в 2021 году будет Первый канал. Однако вещатель пока не определился с участником.

В 2020 году страну должна была представить группа Little Big с песней Uno.

Евровидение-2020 отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо традиционных шоу (два полуфинала и финал) Европейский вещательный союз подготовил специальную программу, в которой показали отрывки из 41 песни.

Некоторые страны после отмены конкурса заявили, что они не будут выбирать новых исполнителей для состязания. В этом писке, например, Израиль, Австралия, Болгария и Греция. Несколько государств проведут новые отборы: например, Швеция, Эстония и Финляндия. Третий ряд стран заявили, что объявят формат отбора участника или имя конкурсанта в течение года. Участвующие государства должны определиться со своими конкурсными заявками до середины марта 2021 года, когда состоится традиционный форум глав делегаций в Роттердаме.

В ноябре 2020 года состоится Детское Евровидение в обновлённом, «коронавирусном» формате. Участники не поедут в Польшу, а представят песни каждый из студии в своей стране. Причём выступления запишут заранее.

Россию представит София Феськова из Санкт-Петербурга, писал NEWS.ru.