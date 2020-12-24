Скончался американский рок-музыкант Лесли Уэст

Американский рок-музыкант Лесли Уэст, один из основателей группы Mountain, скончался. Ему было 75 лет. О смерти музыканта 24 декабря сообщил его брат Ларри Уэст Вайнштейн.
Рокер, исходя из официальной версии, умер от остановки сердца. Он скончался, находясь в больнице. В клинику его доставили 21 декабря.
Уэст основал рок-группу в 1969 году. Сам он в коллективе играл на гитаре и пел. Самой популярной песней в репертуаре Mountain стала Mississippi Queen,
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