Скончался американский рок-музыкант Лесли Уэст

https://static.news.ru/photo/daaa5960-45ac-11eb-a377-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.org

Американский рок-музыкант Лесли Уэст, один из основателей группы Mountain, скончался. Ему было 75 лет. О смерти музыканта 24 декабря сообщил его брат Ларри Уэст Вайнштейн.

Рокер, исходя из официальной версии, умер от остановки сердца. Он скончался, находясь в больнице. В клинику его доставили 21 декабря.

Уэст основал рок-группу в 1969 году. Сам он в коллективе играл на гитаре и пел. Самой популярной песней в репертуаре Mountain стала Mississippi Queen, передаёт издание Rolling Stone.

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