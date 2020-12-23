Британская топ-модель Стелла Теннант ушла из жизни

https://static.news.ru/photo/39cced32-453e-11eb-ae48-fa163e074e61_660.jpg Стелла Теннант Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская топ-модель Стелла Теннант, которую считали музой известного модельера Карла Лагерфельда, внезапно умерла в возрасте 50 лет.

Об этом сообщила газета Guardian, ссылаясь на её семью. По её данным, женщина скончалась 22 декабря 2020 года.

Стелла была чудесной женщиной и вдохновением для всех нас. Нам будет её очень не хватать, — говорится в заявлении.

Близкие Теннант призвали всех к уважению их частной жизни. Детали прощания с умершей они объявят позднее.

Стелла Теннант родилась в семье потомственных аристократов, она была внучкой Эндрю Кавендиша, 11-го герцога Девонширского. Карьеру манекенщицы девушка начала в 1990-х годах. Её снимки появлялись на обложках журналов Vogue и Harper's Bazaar. В 1999 году топ-модель вышла замуж за французского фотографа Давида Лане, от которого родила четверых детей.

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