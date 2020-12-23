Скончалась израильская певица Рика Зарай

https://static.news.ru/photo/47ddad10-4522-11eb-b727-fa163e074e61_660.jpg Рика Зарай Фото: Anefo/wikimedia.org

В возрасте 82 лет умерла израильская певица Рика Зарай. Об этом сообщило посольство Израиля в Париже.

Глубоко опечалены уходом Рики Зарай, покорившей сердца французов своим прекрасным акцентом. Один из самых красивых голосов Израиля на французском языке ушёл от нас, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Дипломаты выразили соболезнования мужу артистки Жан-Пьеру Манье. Причина смерти Зарай не называется.

ProfondÃ©ment attristÃ©s de la disparition de Rika ZaraÃ¯ qui a conquis le des avec son bel accent de sabra. Elle a chantÃ© IsraÃ«l et JÃ©rusalem avec passion et dÃ©vouement. C'est une des plus belles voix d' en franÃ§ais qui s'est Ã©teinte. Nos condolÃ©ances Ã son Ã©poux JP Magnier pic.twitter.com/bLEd8YvVlG — Ambassade d'IsraÃ«l en France (@IsraelenFrance) December 23, 2020

Певица родилась в 1938 году в Иерусалиме. Она начала заниматься музыкой с семи лет, а позже переехала во Францию. Известность Зарай получила в 1969 году после исполнения песни Casatchok, являвшейся адаптацией «Катюши». С 1970 по 1980 год было продано 29 млн дисков певицы.

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