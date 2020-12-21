Актриса из сериала «Шерлок» скончалась на 88-м году жизни

https://static.news.ru/photo/411fb108-4374-11eb-a402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео. Сериал «Пуаро Агаты Кристи»/Carnival Film & Television

Британская актриса Розалинд Найт скончалась. Её было 87 лет. О смерти артистки в разговоре с журналистами сообщили родственники покойной.

Отмечается, что Найт, сыгравшая одну из ролей в сериале «Шерлок», умерла в субботу, 19 декабря. Причина смерти артистки не оглашается, передаёт BBC News.

Актриса появилась на свет в 1933 году. На протяжении карьеры она исполняла запоминающиеся, но эпизодические роли во многих сериалах, в числе которых (кроме названного «Шерлока») были «Пуаро», «Дживс и Вустер», «Чисто английские убийства», «Мисс Марпл» и «Корона».

Как ранее писал NEWS.ru, на 83-м году жизни скончался советский и российский писатель, сценарист и автор мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский. О смерти писателя журналистам сообщили его близкие. Причина ухода писателя из жизни не указана.

Курляндский выступал также автором таких известных советских мультфильмов, как «Возвращение блудного попугая», «Весёлая карусель» и других детских проектов.