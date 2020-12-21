Скончался сценарист и автор «Ну, погоди!» Александр Курляндский

https://static.news.ru/photo/56e41b7c-436b-11eb-a723-fa163e074e61_660.jpg Александр Курляндский Фото: Дмитрий Соколов/ТАСС

На 83-м году жизни скончался советский и российский писатель, сценарист и автор мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский.

О смерти писателя радиостанции «Эхо Москвы» сообщили его близкие. Причина его смерти не указана.

Курляндский выступал также автором таких известных советских мультфильмов, как «Возвращение блудного попугая», «Весёлая карусель» и других детских проектов. Кроме того, он писал юмористические рассказы, некоторые из которых ложились в основу сюжетов киножурнала «Ералаш».

Он является лауреатом премий «Золотой телёнок», «Клуба 12 стульев» и «Литературной газеты».

19 декабря NEWS.ru сообщал, что писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, скончался в возрасте 58 лет после заражения коронавирусом.