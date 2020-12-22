Скончалась звезда французского кино Клод Брассер

https://static.news.ru/photo/06629196-4466-11eb-ad9f-fa163e074e61_660.jpg Клод Брассер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда французского кинематографа, артист Клод Брассер скончался. Ему было 84 года. О смерти актёра пресса сообщила во вторник, 22 декабря.

Брассер родился в артистической семье. Его отцом был актёр Пьер Брассер, а матерью — актриса Оддет Жуаё. Кроме того, крёстный артиста — легендарный американский писатель, классик мировой литературы Эрнест Хэмингуэй.

За свою карьеру Брассер сыграл во множестве фильмов, ставших культовыми. В их числе «Барокко», «Семь смертных грехов», «Бум» и «Бум-2». В работе над дилогией «Бум» Брассер работал на площадке вместе с будущей звездой мирового кино, тогда ещё совсем юной Софи Марсо. Также актёр успел сняться у нескольких режиссёров, признанных классиками. Брассера снимали Марсель Карне, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Жорж Лотнер.

Артист дважды был удостоен кинематографической премии «Сезар» — в 1977-м и 1980 году. В 2008-м он стал кавалером Ордена почётного легиона. Брассера похоронят на парижском кладбище Пер-Лашез. Его смерть никак не связана с коронавирусом, передаёт France-Presse со ссылкой на представителя актёра.

Как ранее писал NEWS.ru, британская актриса Розалинд Найт скончалась. Её было 87 лет. О смерти артистки в разговоре с журналистами сообщили родственники покойной.

Отмечается, что Найт, сыгравшая одну из ролей в сериале «Шерлок», умерла в субботу, 19 декабря. Причина смерти артистки не оглашается.