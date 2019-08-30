Актёру и музыканту Петру Мамонову предстоит провести в Первой Градской больнице имени Пирогова ещё около месяца. Об этом рассказала его супруга Ольга.
По её словам, примерно через 26 дней артисту будет сделана вторая операция по установке в сосуды специального расширяющего каркаса. До этого он будет находиться в обычной палате.
Жена Мамонова добавила, что медики оценивают его нынешнее состояние как стабильное, сообщает
Как ранее писал News.ru, Мамонов был госпитализирован с инфарктом 24 августа. Спустя два дня ему была сделана первая операция.