https://static.news.ru/photo/21021be2-4e36-11ea-b07e-fa163e074e61_660.jpg Эминем Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

После выступления Эминема на вручении премии «Оскар» резко взлетели продажи композиций певца, особенно его трека Lose Yourself.

Как сообщает Hollywood Reporter, в субботу эту песню купили и загрузили всего двести человек, а в воскресенье уже 4 тысячи пользователей. Также с двух тысяч до семи увеличилось общее число скачиваний композиций Эминема.

Lose Yourself была записана в 2002 году для фильма «Восьмая миля», в 2003 году Эминем получил за неё «Оскара» в категории «Лучшая оригинальная песня». Однако лично получить он его не смог, поэтому решил появиться на вручении премии в 2020 году.

Выступление Эминема прошло с «живой» группой при поддержке симфонического оркестра. Появление рэпера на сцене не было официально заявлено и стало сюрпризом для зрителей, писал NEWS.ru.