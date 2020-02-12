После выступления Эминема на вручении премии «Оскар» резко взлетели продажи композиций певца, особенно его трека Lose Yourself.
Как
Lose Yourself была записана в 2002 году для фильма «Восьмая миля», в 2003 году Эминем получил за неё «Оскара» в категории «Лучшая оригинальная песня». Однако лично получить он его не смог, поэтому решил появиться на вручении премии в 2020 году.
Выступление Эминема прошло с «живой» группой при поддержке симфонического оркестра. Появление рэпера на сцене не было официально заявлено и стало сюрпризом для зрителей, писал NEWS.ru.
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