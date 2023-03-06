Пригожин уличил Вайкуле в лицемерии

Почти все уехавшие артисты, теперь выступающие с критикой российской власти, прежде стремились быть ближе к ней, поэтому их нынешняя позиция выглядит лицемерной, как в случае с Лаймой Вайкуле, заявил NEWS.ru музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, все это лишь усугубляет ситуацию и вызывает раздражение в обществе. Говоря о Вайкуле, продюсер отметил, что раньше от певицы нельзя было услышать никаких заявлений на тему политики.

Та же Лайма Вайкуле была всегда аполитична. По крайней мере, никаких громких политических заявлений от нее не звучало никогда. При этом она и остальные — почти все уехавшие артисты, чьи имена на слуху — стремились быть поближе к власти, не отказывались выступать на правительственных концертах и так далее. На этом фоне все их нынешние заявления выглядят лицемерием, это во-первых. А, во-вторых, все это и усугубляет общий конфликт, и вызывает раздражение в обществе, и девальвирует статус самих же критиканов. И девальвируют всю индустрию, — заявил продюсер.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Вайкуле потеряла все после отъезда из России. Сейчас певица живет в Латвии. По мнению критика, у исполнительницы могло быть несколько концертов в прибалтийской стране, но все равно она не сможет заработать на этом большие деньги, сопоставимые с заработками в России. Рудченко добавил, что в западных странах российские звезды являются эмигрантами. По его словам, это «запасная рабочая сила, которой достанутся лишь крошки с барского стола».

Сама Вайкуле ранее заявила, что она и Алла Пугачева своей творческой деятельностью «содержали» Советский Союз. По словам певицы, она также «содержала филармонии», выпуская свои диски.