Музыкальный критик: Вайкуле потеряла все после ухода с российского рынка Музыкальный критик Рудченко: Вайкуле потеряла все после ухода с российского рынка

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле «потеряла все» после отъезда из России, считает музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, которые передают «Народные Новости», заявлениями о том, что она «содержала СССР» доходами со своих концертов, она пытается выбраться из сложного положения и привлечь к себе внимание. Эксперт пояснил, что в Латвии артистке заработать много не получится.

Ведь у нее не получается существовать на то состояние, которое она сейчас имеет. А монетизировать свое творчество она не может, потому что она потеряла все после ухода с российского рынка. Сейчас ей негде выступать, — объяснил Рудченко.

Критик добавил, что Вайкуле могла бы дать несколько концертов в Латвии, однако много денег на них заработать не получилось бы. Эксперт подчеркнул, что на Западе российские звезды являются эмигрантами, так как там достаточно собственных артистов.

Это запасная рабочая сила, которой достанутся лишь крошки с барского стола, — уверен Рудченко.

Лайма Вайкуле ранее заявила, что это она и Алла Пугачева якобы «содержали» Советский Союз, выпуская свои песни, а отдавшая себя народу Пугачева взамен получила «плевок» от «маленькой злой глупой массы». Так артистка отреагировала на приходящие ей в соцсетях комментарии о том, что ее «создала Россия» и она на этом заработала денег. Она предложила комментаторам подсчитать, сколько денег на ней заработало государство.