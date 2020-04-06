Музыка

Перчатку Майкла Джексона продали за $104 тысячи

14:36, 06 апреля 2020

Белая перчатка американского музыканта Майкла Джексона ушла с молотка в Техасе. Её продали на $104 тысячи.

Именно с этим предметом, расшитым стразами, Джексон выступал в первом сольном туре Bad Tour, который проходил в 1987-1989 годы, сообщает The Sun. Позже аксессуар стал одним из знаковых атрибутов артиста.

В лот также вошло письмо с подтверждением, что изначально перчатка была передана в ЮНИСЕФ в 1998 году, а также конверт компании MJJ Productions, которую основал исполнитель.

Как писал NEWS.ru, мраморный унитаз с позолоченным стульчаком американского певца Фрэнка Синатры ушёл с молотка. Аукционный дом S&S Auction в округе Глостер штата Нью-Джерси скупил предметы из квартиры Синатры, которая находится в Атлантик-Сити.

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