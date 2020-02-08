В честь выхода своего нового альбома рок-музыкант Оззи Осборн обещает поклонникам тату-мероприятие.
Как
Отмечается, что тату будут делать по принципу first come, first served (кто первый придёт, того и будут обслуживать. — NEWS.ru), поэтому место можно забронировать на сайте. В списке городов, где будет проходить мероприятие, присутствует и Москва.
Как писал NEWS.ru, Оззи Осборн перенёс тур 2020 года, чтобы восстановиться после операции, перенесённой в начале 2019 года. В феврале он упал и получил повреждения, находясь у себя дома во время лечения от гриппа.
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