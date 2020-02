https://static.news.ru/photo/17bb6050-4b77-11ea-8c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В честь выхода своего нового альбома рок-музыкант Оззи Осборн обещает поклонникам тату-мероприятие.

Как сообщает NME, 20 февраля в 50 клубах и тату-салонах по всему миру в честь выхода нового альбома Оззи Озборна Ordinary Man фанаты музыканта смогут послушать песни с диска и сделать себе татуировки.

Отмечается, что тату будут делать по принципу first come, first served (кто первый придёт, того и будут обслуживать. — NEWS.ru), поэтому место можно забронировать на сайте. В списке городов, где будет проходить мероприятие, присутствует и Москва.

Как писал NEWS.ru, Оззи Осборн перенёс тур 2020 года, чтобы восстановиться после операции, перенесённой в начале 2019 года. В феврале он упал и получил повреждения, находясь у себя дома во время лечения от гриппа.