Основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер скончался в Сиднее

Фото: Christian Behring/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель и ба-гитарист британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет в Сиднее. У него был рассеянный склероз. Об этом рассказал друг музыканта журналист Крэйг Беннет в Facebook.

Ланкастер скончался в окружении семьи.

У нас разбиты сердца. Алан был остроумным и имел саркастичное чувство юмора. Он был преданным и обожающим мужем, отцом и дедушкой. Семья всегда была его фокусом, — сказала жена музыканта Дэйл.

Супруги поженились в 1978 году. У них трое детей и пятеро внуков.

Алан Ланкастер выпустил со Status Quo 17 альбомов, четыре из них возглавили британские чарты. Последний раз с группой он выступил 13 июля 1985 года на концерте Live Aid.

Ранее стало известно, что ушёл из жизни американский музыкант Джастин Таунс Эрл. Ему было 38 лет. Джастин Таунс Эрл, также известный как сын музыканта Стива Эрла, исполнял песни в жанре кантри и американа. На счету артиста девять полноформатных альбомов, последний из которых, The Saint of Lost Causes, вышел в 2019 году.