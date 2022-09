Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты в Польше из-за высказываний о конфликте на Украине. Музыкант должен был выступать в Кракове в апреле 2023 года и представить шоу «Это не учения» (This Is Not a Drill), но в итоге, по словам представителя площадки, отменил концерты без объяснения причин, сообщает Independent.