Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты в Польше

Фото: Angel Marchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роджер Уотерс

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты в Польше из-за высказываний о конфликте на Украине. Музыкант должен был выступать в Кракове в апреле 2023 года и представить шоу «Это не учения» (This Is Not a Drill), но в итоге, по словам представителя площадки, отменил концерты без объяснения причин, сообщает Independent.

Краковский выезд также пропал с сайта гастрольного тура группы. Городской совет в Кракове должен был на следующей неделе голосовать за признание Уотерса «персоной нон-грата» из-за его позиции по Украине. Поводом для этого послужило открытое письмо музыканта жене президента Украины Елене Зеленской, в котором он обвинил украинских экстремистов и националистов в том, что они толкнули Украину на путь разрушительной войны.

Также Уотерс критиковал Запад и особенно Вашингтон за поставки оружия на Украину, а НАТО обвинил в провоцировании России.

После этого польские чиновники стали добиваться отмены концертов Pink Floyd в Польше. В частности, с такой инициативой выступил член горсовета Кракова, предложивший музыканту «петь в Москве».

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская ответила на письмо Роджера Уотерса. Она посоветовала основателю Pink Floyd обратиться за миром не к ее стране, а к России.