Организаторы «Песни года» отказались говорить о нарушении мер по COVID-19

https://static.news.ru/photo/d51f8266-37e4-11eb-a5dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Организаторы ежегодного концерта «Песня года» не стали комментировать информацию о том, что мероприятие якобы прошло с нарушением мер предосторожности, введённых в России из-за пандемии коронавируса.

Не комментируем слухи из Интернета, — сказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

О том, что «Песня года» в Москве прошла с нарушением ограничительных мер, введённых из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что певица София Ротару, приехавшая в Россию на съёмки концерта «Песня года», устроила фотосессию в толпе журналистов, несмотря на введённые из-за пандемии коронавируса ограничения. Во время фотосессии исполнительница поздравила зрителей с наступающим Новым годом. На съёмки пускали лишь с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, а зрительный зал был заполнен только на 25%, писал NEWS.ru.

София Ротару впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы принять участие в «Песне года — 2020». Артистка решилась на это из-за личной просьбы её давнего друга композитора Игоря Крутого. На телеэкраны праздничный концерт «Песня года» выйдет в первые два дня нового года — 1 и 2 января. Ведущими церемонии станут бывшие возлюбленные — телеведущая Лера Кудрявцева и музыкант Сергей Лазарев.