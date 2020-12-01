«Музыка для извращенцев»: в Госдуме оценили новогодний клип Little Big

https://static.news.ru/photo/94a83218-3457-11eb-8869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот/youtube.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской панк-рейв-группы Little Big на песню SMD2020. По его словам, данный коллектив не должен представлять Россию за рубежом.

Ролик в новогодней стилистике музыканты представили в начале ноября. Песню они посвятили трудностям, с которыми человечество столкнулось в 2020 году. За первые три дня клип посмотрели более 4 млн раз.

Мало того, нравиться такой клип может только людям, ну, полным уродам. <...> Никто группу Little Big не пытается призвать к тому, чтобы они следовали каким-то чётким моральным принципам, — отметил депутат в беседе с Пятым каналом.

Милонов уверен, что ролик не имеет отношения ни к искусству, ни к иронии, а снявшимся в нём артистам он посоветовал «играть в общественных туалетах Ленинградского вокзала».

Это не порнография, а хулиганство. Естественно, Little Big с этой песней не должен появляться ни на одном канале, нигде публично не имеют права их транслировать, потому что, конечно, это абсолютно подоночная музыка для извращенцев, — подчеркнул депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ролик снят в духе католического Рождества. Начинается история с того, что музыканты готовятся к празднованию, а Санта-Клаус приносит гостям подарки в виде извержения вулкана и лесных пожаров. Участники же торжества вешают на ёлку игрушку в виде вируса SARS-CoV-2. За праздничным столом гости едят летучую мышь и запивают всё это напитком из бутылки, на которой написано Novichok.