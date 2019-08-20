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Памятник Виктору Цою высотой три метра отлит из бронзы и будет установлен не ранее сентября 2019. Памятник «стоячий»: Виктор Цой в расстёгнутой рубашке, с электрогитарой в руках. Музыкант запечатлён в том образе, в котором его запомнили с последнего выступления группы «Кино» 24 июня 1990 года в «Лужниках».

Авторами скульптуры стали Матвей Макушин и Нестор Энгельке. Сооружение уже согласовано в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, и для установки выбрано пересечение проспекта Ветеранов и улицы танкиста Хрустицкого. Скульптуру установят в...