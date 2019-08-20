Треш-поп группа Little Big выпустит совместный трек с певицей Tatarka и с британскими музыкантами из Clean Bandit. Песня выйдет в этом году.
В этом году выйдет совместный трек Little Big и Tatarka с британской группой Clean Bandit, — сообщил солист российской группы Илья Прусикин.
Он отметил, что группа давно планировала записать совместные треки с музыкантами из разных стран.
Ранее Прусикин стал креативным директором в «Связном». Исполнитель будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, а также за поддержание имиджа ритейлера. В компании отметили, что певец понимает покупателей и поможет компании делать лучшие предложения самых актуальных товаров, писал News.ru.