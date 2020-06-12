Лепс и Сукачёв выступят на фестивале для людей, изолировавшихся в машинах

Российские музыканты Григорий Лепс и Гарик Сукачёв выступят на фестивале для зрителей, соблюдающих режим изоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие получило название Drive Live.
Фестиваль под открытым небом пройдёт 4 и 5 июля на полигоне парка «Яхрома» в Московской области,
Фестиваль Drive Live — это уникальный шанс побывать этим летом в период пандемии на полноценном шоу любимого артиста, полностью соблюдая все меры эпидемиологической безопасности, — говорится в сообщении.
На полигоне установят сцену с экранами, позволяющими увидеть выступление с любой точки фестиваля. Звук можно будет слушать двумя способами: открыв окна или настроившись на специальную FM-волну. С помощью мобильного приложения можно будет заказать еду и напитки прямо в автомобиль.
Как писал NEWS.ru, американский продюсер Диаманте Блэкмон, известный как диджей Carnage, объявил о проведении первого музыкального фестиваля для людей, которые соблюдают режим изоляции на автомобилях. Мероприятие получило название Road Rave.
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