Лепс и Сукачёв выступят на фестивале для людей, изолировавшихся в машинах

https://static.news.ru/photo/1815d6f0-aca4-11ea-902c-fa163e074e61_660.jpg Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские музыканты Григорий Лепс и Гарик Сукачёв выступят на фестивале для зрителей, соблюдающих режим изоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие получило название Drive Live.

Фестиваль под открытым небом пройдёт 4 и 5 июля на полигоне парка «Яхрома» в Московской области, сообщили организаторы. Площадка рассчитана на 500 автомобилей.

Фестиваль Drive Live — это уникальный шанс побывать этим летом в период пандемии на полноценном шоу любимого артиста, полностью соблюдая все меры эпидемиологической безопасности, — говорится в сообщении.

На полигоне установят сцену с экранами, позволяющими увидеть выступление с любой точки фестиваля. Звук можно будет слушать двумя способами: открыв окна или настроившись на специальную FM-волну. С помощью мобильного приложения можно будет заказать еду и напитки прямо в автомобиль.

Как писал NEWS.ru, американский продюсер Диаманте Блэкмон, известный как диджей Carnage, объявил о проведении первого музыкального фестиваля для людей, которые соблюдают режим изоляции на автомобилях. Мероприятие получило название Road Rave.