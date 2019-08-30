https://static.news.ru/photo/4403fd18-cb19-11e9-8807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephane Lacroux/Global Look Press

Американская певица Лана Дель Рей представила новый альбом Norman ******* Rockwell, в создании которого приняли участие продюсеры Джек Антонофф и Рик Ноуэлс.

О том, что артистка готовит новую пластинку, стало известно в прошлом году, когда она выпустила синглы Mariners Apartment Complex и Venice Bitch.

Команда мечты! Я самая везучая. В любом случае, в эти выходные у нас будет пара фургонов с мороженым, едущих по побережью и обратно. Ты можешь купить мороженое и винил, если увидишь этот маленький лайм, — написала Дель Рей под одним из постов с обложкой альбома, опубликованным в Instagram.

За день до выхода нового альбома певица выложила клип на композицию Doin’ Time, которая также включена в релиз.

Ранее News.ru писал, что Лана Дель Рей столкнулась с непониманием со стороны поклонников, когда решила отправиться в Израиль с концертом. Артистку уже успели осудить участники организации BDS, призывающей к давлению на Израиль ради соблюдения последним норм международного права.