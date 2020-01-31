https://static.news.ru/photo/ed328b7c-443e-11ea-9dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

К 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова готовится выпуск полного собрания его сочинений.

В работе над фундаментальной коллекцией произведений музыканта примет участие Российский национальный музей музыки (РНММ), о чём сообщили в пресс-службе учреждения, передаёт ТАСС.

Предстоит длительная и кропотливая работа. И мы надеемся представить к 2023 году все тома фортепианной серии собрания сочинений, а также выпуск первых редакций Второго и Третьего фортепианных концертов Рахманинова, — цитируют в пресс-службе слова генерального директора Музея музыки Михаила Брызгалова.

В рамках проекта РНММ предоставит издательскому дому фондовые материалы из архивов композитора. Работа над собранием сочинений началась в 2002 году, за это время вышло 11 томов.

Как писал NEWS.ru, математики из Южной Кореи обучили искусственный интеллект определять влиятельность классических композиторов начала XVIII — конца XIX века. Главными новаторами эпохи оказались Иоганнес Брамс, Иоганн Себастьян Бах и Сергей Рахманинов.