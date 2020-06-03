Иван Дорн выпустил клип, снятый в CGI-формате

Фото: Ivan Dorn /YouTube

Российский музыкант Иван Алексеев, известный как рэпер Noize MC, опубликовал новую песню «Давай сбежим». Деньги от её выручки он перевёл на помощь дагестанским больницам, пострадавшим от пандемии.

Композиция была записана совместно с Damilola Karpow. Noize MC отметил, что за трек получил крупный аванс от Universal Music Russia и решил направить средства Фонду помощи медикам «Вблагодарность» сообщает RNS....