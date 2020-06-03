Украинский музыкант Иван Дорн выпустил клип, снятый в CGI-формате, в котором предстал в виде 3D-модели. Видео сопровождает песню Wasted с альбома OTD 2017 года.
Дорн в течение двух дней снимался в Киеве в специальном костюме, считывающем его движения. После этого анимацией удалённо занялись художники из Испании, Украины, Канады, США и России,
Автором и режиссёром ролика выступил Денис Щукин. Премьера клипа состоялась на фестивале Vienna Shorts 2 июня.
Как писал NEWS.ru, клип на песню Go Bananas российской группы Little Big получил награду немецкой премии Berlin Music Video Awards. Коллектив победил в номинации «Самое трешевое видео».
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