Гвердцители назвала победительницу «Голоса 60+» уникальным случаем

https://static.news.ru/photo/2db80d48-0627-11eb-ba31-fa163e074e61_660.jpg Дина Юдина Фото: Голос/The Voice Russia/youtube.com

Тамара Гвердцители, наставница жительницы Санкт-Петербурга Дины Юдиной, которая победила в телепроекте «Голос 60+», рассказала о том, что талант блокадницы уникален.

Победительница проекта — самая взрослая участница музыкального шоу. Ей 91 год. По словам Гвердцители, когда она услышала, как Юдина во время слепых прослушиваний исполняла романс, она обратила внимание на ярко выраженный интеллект.

Это всегда самое большая победа для самого исполнителя и того, кто его слушает. Поэтому, когда мы начали после общаться, я поняла, что это такая культура, такая интеллигентность, судьба, путь пройден — это всё передаётся в музыке, в песнях и может достучаться до сердец, что вчера и показал наш слушатель, — отметила певица в интервью KP.RU.

Гвердцители также призналась, что во время того, как сидела в кресле спиной к 91-летней участнице, думала, что ей всего 65–66 лет. Однако по фразировке и подаче поняла, что на сцене — высокодуховный и образованный человек.

Случай её уникальный. Она звучит очень убедительно. Она единственная такая. Я очень хотела, чтобы она исполнила песню «Мой милый, если б не было войны». Потому что это звучит абсолютно правда, жизненно, жёстко, но с большой силой духа, — отметила Гвердцители.

Юдина, считает народная певица, уже вошла в историю и сердца многих слушателей, как и в сердце Гвердцители. Наставница рассказала, что подопечная подарила ей салфетку, которую связала сама. Теперь она висит у неё в комнате, среди самых главных наград.

Что касается самой победительницы, то Дина Юдина решила свой выигрыш на проекте отдать на благотворительность, а себе купить лишь пару красивых платьев. Женщина окончила музыкальную школу ещё в детстве, а петь начала только в 70 лет. Кроме пения, победительница «Голоса» ещё сочиняет стихии, шансон, а также ходит в бассейн и фитнес.

По словам Гвердцители, Юдину ждёт большой успех. Наставница рассказала, что собирается пригласить её на концерт в качестве специального гостя.

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