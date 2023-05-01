Aerosmith отправится в прощальный тур Рок-группа Aerosmith отправится в прощальный тур в сентябре 2023 года

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Loоk Press

Известная американская рок-группа Aerosmith сообщила о подготовке к прощальному туру. Его начало запланировано на сентябрь 2023 года. Об этом говорится в Twitter-аккаунте коллектива. По словам музыкантов, «настало время для последнего рывка».

После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений для более чем 100 миллионов фанатов... Настало время для последнего рывка! — говорится в сообщении.

Тур будет носить название Peace Out. В прикрепленном к сообщению расписании указано, что тур начнется в Филадельфии 2 сентября, а завершится в канадском Монреале 26 января 2024 года. В качестве «специального гостя» в выступлениях примет участие группа Black Crowes.

Как рассказал в интервью агентству Associated Press гитарист группы Джо Перри, предстоящий тур является «шансом отпраздновать пятидесятилетие» коллектива. Он отметил, что неизвестно, сколько времени еще все члены группы будут здоровы для проведения такого тура, поскольку всем основателям коллектива уже за 70.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году в городе Бостон, штат Массачусетс, Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном. Коллектив выпустил 15 студийных альбомов, он является четырехкратным обладателем премии Grammy. В 2001 году Aerosmith включили в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее сообщалось, что группа Aerosmith приняла решение отменить европейский тур, в графике которого стояли и выступления в России. Это было связано с пандемией коронавируса.