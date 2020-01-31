Российская исполнительница Анастасия Иванова, известная как Гречка, выпустила новый альбом.
Релиз под названием «Из доброго в злое»
Результат экспериментов с новым для меня звучанием. А еще это 8 новых треков, в которых соединилось всё, что я люблю, —
написалаГречка на своей странице «ВКонтакте».
Предыдущий альбом артистки, «Сборник малолетки», вышел в 2019 году.
Как писал NEWS.ru, в начале 2019 года Гречка, отменила большой гастрольный тур по 55 городам России. Всю вину за срыв турне артистка возложила на организаторов.
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