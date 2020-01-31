https://static.news.ru/photo/037a5be2-4428-11ea-a53b-fa163e074e61_660.jpg Гречка Фото: grechkalu/vk.com

Российская исполнительница Анастасия Иванова, известная как Гречка, выпустила новый альбом.

Релиз под названием «Из доброго в злое» стал седьмой полноформатной работой певицы.

Результат экспериментов с новым для меня звучанием. А еще это 8 новых треков, в которых соединилось всё, что я люблю, — написала Гречка на своей странице «ВКонтакте».

Предыдущий альбом артистки, «Сборник малолетки», вышел в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, в начале 2019 года Гречка, отменила большой гастрольный тур по 55 городам России. Всю вину за срыв турне артистка возложила на организаторов.