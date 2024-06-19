Гладков прокомментировал слова обвинившей в насилии отца дочери Успенского Композитор Гладков не нашел ответа на слова дочери Успенского о насилии отца

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Эдуард Успенский

Как отметил российский бард и композитор Григорий Гладков в интервью NEWS.ru, ему сложно прокомментировать слова дочери его друга, писателя Эдуарда Успенского Татьяны, которая обвинила отца в домашнем насилии четыре года назад. По словам собеседника, писатель по-отечески любил девочку и с восторгом говорил о ней. Гладков назвал общение Успенского с Татьяной «абсолютно нормальным».

Слова Тани сложно комментировать. Я неоднократно видел ее с отцом, и всегда это было абсолютно нормальное общение. Однажды я сказал Успенскому: «Какая у вас Таня красивая!» Он прямо зарделся, засмущался. Но видно было, что ему по-отечески приятно слышать. Он очень любил ее, с восторгом говорил о ней, — вспомнил Гладков.

Композитор не отрицает, что у Успенского был непростой характер. По воспоминаниям Гладкова, однажды писатель обиделся из-за шуток, но вскоре простил друга.

У него был действительно непростой характер, юмор — весьма своеобразный. <...> Со мной он в какой-то момент тоже поругался, — объяснил бард.

В мае 2020-го после смерти Успенского его дочь Татьяна заявила, что он был «очень жестоким» человеком. Она написала открытое письмо в адрес Российской государственной детской библиотеке (РГДБ). В тексте она попросила не называть именем Успенского литературную премию. Татьяна обвинила отца в физическом и эмоциональном насилии по отношению к близким.