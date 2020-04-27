Джонни Депп исполнил песню Джона Леннона во время онлайн-концерта

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Американская группа Foo Fighters объявила о переносе летней части тура на 2021 год. Решение было принято из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Музыканты должны были выступить в Германии, Италии, Франции, Испании и Португалии, говорится в Twitter коллектива. С нетерпением ждём, когда сможем увидеть вас и поиграть вместе с вами, — говорится в...