Джонни Депп исполнил песню Джона Леннона во время онлайн-концерта

https://static.news.ru/photo/d5fc7884-889d-11ea-bbff-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп Фото: Shan Yuqi/XinHua/Global Look Press

Американский актёр Джонни Депп исполнил песню британца Джона Леннона во время онлайн-концерта, приуроченного к 50-летию Дня Земли. Дата отмечалась 22 апреля.

Мероприятие организовала благотворительная организация Pathway to Paris. Для зрителей выступили также бывший фронтмен группы R.E.M. Майкл Стайп, басист Red Hot Chili Peppers Фли, исполнительница Патти Смит и режиссёр Джим Джармуш.

Ежегодный концерт проводят, чтобы обратить внимание на экологические проблемы и изменение климата на планете.

Как писал NEWS.ru, онлайн-концерт One World: Together At Home вышел в виде альбома. Сборы от мероприятия пошли на борьбу с коронавирусом.