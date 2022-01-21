Джарахов, Костюшкин и новая солистка Artik & Asti: музновинки недели

Ещё одна музыкальная неделя подошла к концу, подарив меломанам много свежих треков. Среди релизов есть как отечественные композиции, так и зарубежные. В обзоре новинок недели в социальной сети «ВКонтакте» можно увидеть треки Эльдара Джарахова и Стаса Костюшкина, Artik & Asti в новом составе, Lana Del Rey, Сюзанны. NEWS.ru на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте» рассказывает подробнее о музыкальных новинках недели.

Джарахов и Костюшкин — «Просто друг»

Блогер Эльдар Джарахов записал совместный трек «Просто друг» с исполнителем Стасом Костюшкиным. На своей странице в Instagram Джарахов отметил, что трек войдёт в альбом «Лёгкий способ бросить любить», который выйдет 25 февраля.

«Просто друг» стал переосмыслением популярной песни группы «Чай вдвоем». Припев в композиции остался классическим в исполнении Костюшкина.

Поклонники удивились такой коллаборации, но остались довольны результатом. Некоторые из них назвали песню Джарахова и Костюшкина новым хитом.

Мои поздравления! Блестящая работа! — написал в комментариях телеведущий и блогер Сергей Дружко.

Artik & Asti — «Гармония»

Группа Artik & Asti в новом составе представила свежий трек «Гармония», который попал в обзор новинок ВК. Имя новой солистки группы долгое время скрывалось, однако теперь стало известно, что это Севиль Велиева, которую слушатели знают по проектам «Х-Фактор», «Голос».

Часть нового трека была опубликована в Instagram дуэта, где поклонники тепло встретили новую исполнительницу.

Сразу скажу, Севиль — это не Асти! Просто воспринимайте название группы Artik & Asti как название любой другой группы, такое же, как и «А-Студио», «Время и Стекло», «Виа Гра» и т. д. А Севиль это новая солистка группы! — указано на странице группы.

Прежняя солистка группы Анна Дзюба покинула музыкальный коллектив, чтобы начать сольную карьеру. Недавно она презентовала свой новый сольный трек «Феникс». В Artik & Asti она выступала 10 лет.

Lana Del Rey — Watercolor Eyes

Певица Lana Del Rey представила новую песню Watercolor Eyes, которая станет саундтреком к сериалу «Эйфория». Она прозвучит в третьем эпизоде второго сезона, которая выйдет на HBO Max 23 января. Фанаты «Эйфории» с начала месяца ждали новостей об участии певицы в сериале.

Новый сезон «Эйфории» побил рекорд по просмотрам на HBO. Показатели оказались в девять раз выше, чем у первого сезона, вышедшего в 2019-м.

За 2021 год Lana Del Rey представила два альбома — Chemtrails over the Country Club и Blue Banisters.