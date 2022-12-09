Дмитриенко выпустил новогоднюю версию «Венеры-Юпитера»: новинки «VK Музыки» Сергей Жуков представил трек «Оттепель», «А-Студио» — первый за несколько лет альбом, а Ваня Дмитриенко — новогодний вариант хита «Венера-Юпитер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ваня Дмитриенко

Группа «А-Студио» порадовала поклонников первой за семь лет пластинкой «А’21», лидер коллектива «Руки Вверх!» Сергей Жуков выпустил сингл «Оттепель», а Ваня Дмитриенко представил релиз студийной записи новогодней версии своего главного хита «Венера-Юпитер». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

«А-Студио»: «А’21»

Группа «А-Студио» представила пластинку «А’21». Коллектив не выпускал новых альбомов с 2015 года, да и то была запись концерта, в которую вошли лучшие песни команды. Крайний же полноценный альбом «Волны» датируется далеким 2010 годом.

Еще до официального релиза «А’21» музыканты опубликовали песню «Это всё она», которую очень тепло приняли фанаты.

Группу «А-Студио» основал в 1987 году казахский музыкант Байгали Серкебаев. За эти годы состав коллектива много раз менялся. В 2005 году место солистки заняла Кети Топурия и остается ей по сей день.

Сергей Жуков, «Руки Вверх!»: «Оттепель»

Группа «Руки Вверх!» представила новый сингл «Оттепель» и видео на него.

Мне сложно назвать эту работу клипом, для меня это больше, чем просто сопровождение к треку. Это концептуальная и очень глубокая работа, которую я хочу посвятить своей семье, своим любимым и самым значимым людям, — рассказал лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

По словам музыканта, этой песней он хочет «подарить немного своего тепла и оттепель, которая согреет ваши сердца».

Когда вокруг снег и морозы, когда холодно и за окном, и в душе, только самые близкие и родные могут подарить надежду и поделиться своей любовью. И мы ждём оттепель, когда растает лед не только за окном, но и в скованном холодом сердце, — пояснил артист.

Ваня Дмитриенко: новогодняя версия песни «Венера-Юпитер»

17-летний певец Ваня Дмитриенко представил новогоднюю, оркестровую версию своего хита «Венера-Юпитер».

Идеальный саундтрек для создания новогоднего настроения, — рекомендовал Ваня новинку в своих соцсетях.

Впервые новогодняя версия «Венеры-Юпитер» была записана еще год назад. Тогда Ваня Дмитриенко представил ее в эфире одной из популярных радиостанций. Однако выпуск студийного варианта композиции в сопровождении саксофонов, скрипок и виолончелей был отложен на год и состоялся только сейчас.