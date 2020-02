https://static.news.ru/photo/0b15386c-5b44-11ea-b84e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа VAL с песней Da Vidna представит Белоруссию на «Евровидении-2020». Коллектив стал победителем национального отборочного тура.

Группа обошла 11 конкурентов, сообщает TVR. Украину представит коллектив Go-A. Кандидат от России пока неизвестен. Эксперты прочат победу в отборе Юлии Зиверт, Полине Гагариной, Димашу Кудайберген и Little Big.

На конкурс «Евровидение» не обязательно отправлять звёзд, заявил в интервью NEWS.ru продюсер, композитор, автор песни Never Let You Go Димы Билана Александр Лунёв.